'Her Şeyin Başı Merkür'ün fragmanı yayınlandı

Sinem Kobal ve Alp Navruz’un başrollerini paylaştıkları Her Şeyin Başı Merkür filminin fragmanı yayınlandı. Nil Karaibrahimgil’in eğlenceli şarkısıyla aşk ve macera dolu romantik komedi filmi, 13 Aralık’ta vizyonda.

Her Şeyin Başı Merkür filminin fragmanı önceki gün yayınlandı. Sosyal medyada yankı uyandıran, renkli ve eğlenceli görüntüleriyle dikkat çeken filmin fragmanı kısa sürede büyük izlenme rakamlarına ulaştı. İdealist hayallerle mesleğe başlayan Elif’in iş ve aşk hikayesini eğlenceli bir dille ele alan film, vizyon tarihi için geri sayıma başladı.



Ayşe Balıbey'in ses getiren romanından uyarlayarak senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu eğlenceli romantik komedi, 13 Aralık’ta seyirciyle buluşacak. Hikayesiyle merak uyandıran Her Şeyin Başı Merkür filminin fragmanında eğlenceli görüntülere Nil Karaibrahimgil’in ‘Ben Aptal mıyım’ şarkısı eşlik etti.



Filmde çiçeği burnunda bir gazete çalışanı olan Elif, savaş muhabiri olma hayali kurarken astroloji yazarı olarak göreve başlıyor. Burçlar hakkında bilgisi olmamasına rağmen mesleğini yapmaya çalışan Elif, hiç beklemediği maceralar yaşıyor. Uzun bir aradan sonra beyazperdeye dönen Sinem Kobal ve Alp Navruz’u buluşturan projenin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Bayraktar, Neslihan Yeldan, Devrim Yakut, Derya Alabora, Tamer Levent, Kayhan Açıkgöz, Buse Kara, Ayşegül Aslan Öcal, Su Şanad, Koray Kadirağa, Cansın Çekili, İsmail Saymaz yer alıyor.