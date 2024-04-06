İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Savaş Satış, Ufuk Özkan ve Berdan Mardini’nin yer aldığı 'Hep Yek Aşiret' filminin galası yapıldı.

Yönetmen, senarist ve yapımcı Bilal Kalyoncu, "Halkımıza bizden bayram hediyesi olsun. Bu sefer aşiret diyoruz. Aşiretin ağası Berdan Mardini... Bu seride bize Berdan Mardini ve Ufuk Özkan katıldı.” dedi.

Mardini ise, "Sonunda Bilal komik olduğumu keşfetti. Bana, 'Seni neden daha önce keşfetmedim' dedi. Bana çok şey kattılar. Umarım sonuncusu olmaz ve devamı gelir. Küçük bir renk kattıysak ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Araya giren Kalyoncu, "Türk sineması önemli bir oyuncu kazandı" dedi. Berdan Mardini'yi galada sevgilisi Dilara Talay ve iki çocuğu yalnız bırakmadı. Yapım 5 Nisan'da vizyona girdi.