Helin Kandemir partneri Onur Seyit Yaran hakkında konuştu!

Bihter filminde canlandırdığı Nihal karakteriyle büyük beğeni toplayan ve son dönemin en parlayan yıldızlarından biri olan Helin Kandemir, bunaltıcı sıcaklarda tatil yapmak yerine sette vakit geçiriyor. Onur Seyit Yaran ile başrollerini paylaştığı “Aşkın Yüzü” filmi için yoğun bir tempoda çalışan Kandemir, Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Tatil yerine çalışmayı tercih eden Kandemir, “Yazın çalışmayı daha çok seviyorum. Çekimler 10 gün sonra bitiyor. Bu işle beraber çok güzel dostluklar kazandık, Onur Seyit’i de tanıdığıma çok mutluyum. Çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Çok tatlı, çok profesyonel,” diyerek rol arkadaşına övgüler yağdırdı.

Oyunculuğa 3.5 yaşında başlayan Helin Kandemir, “Aşkın Yüzü romantik bir büyüme hikayesi. Benim için de öyle oldu. Artık çocuk oyunculuğundan kadın oyunculuğuna geçiyorum. Bu benim için bir geçiş dönemi. Geçiş döneminde genç insanların hikâyesini anlatıyor. Yaşımı oynadığım için çok mutluyum. Seyirciyle umarım karşılığını da bulacak” dedi.

BODRUM VE ÇEŞME YERİNE MAHREMİYETİ TERCİH EDİYORUM

Türkiye’de tatil yaparken paparazilere bikinili yakalanma korkusu yaşıyor musunuz sorusuna Kandemir, “Bodrum, Çeşme çok kalabalık oluyor. Ben tatilde daha mahrem yerleri tercih ediyorum. Bedenlerimizle barışık olmak kıymetli. Hiç öyle bir korkum yok” diyerek cevap verdi.

Set öncesi Berlin ve İspanya’da tatil yapan Kandemir, “Yurtdışına gitmeyi çok seviyorum. Çok güzel geçti. Farklı kültürler gördüm. Berlin ve İspanya harikaydı. Orada bile sevenlerimle karşılaştım. Ailenle ve arkadaşlarınla vakit geçirirken tanınan biri olduğunu unutuyorsun. Yaptığınız işin dünyanın bir ucunda bile kıymetle sahiplenildiğini görmek çok güzel. Bu yüzden çok mutlu oldum. Vizem bitmeden görebildiğim bütün ülkeleri görmek istiyorum” diye ekledi.