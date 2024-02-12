Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızı Süreyya bir yaşına girdi 12.02.2024 20:24 Hazal Kaya ve Ali Atay'ın kızı Süreyya bir yaşına girdi. İşte detaylar... Hazal Kaya, kızı Süreyya'nun birinci doğum gününü kutladı. Hazal Kaya ve Ali Atay, çocuklarının doğum gününü kutladı. Kaya, "Canım kızım, kalbim Süreyya'm. Sen güneş gibi doğup dünyamızı aydınlatalı tam bir yıl oldu hala inanamıyorum! İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Bu dörtlü fotoğraflara baktıkça gözlerim doluyor, sizinle aile olmak ne güzel" diye yazdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN