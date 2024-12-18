Hazal Kaya, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Alışveriş sırasında karşılaştığı muhabirlere gülümseyip poz veren Hazal Kaya, "Çocuklarla ilgileniyorum boş vaktimde alışveriş yapmak istedim" açıklamasında bulundu. Neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çeken başarılı oyuncu, uzun süren alışverişini tamamladıktan sonra AVM’den ayrıldı. Hazal Kaya’nın, alışveriş tarzı ve güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.