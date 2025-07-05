Hayko Cepkin canlı kayıtlarını tek albümde topladı

Hayko Cepkin, 20 yıllık kariyerinin zirvesindeki canlı kayıtlarını tek bir albümde topladı!

Hayko Cepkin, Sizi Büyüten Şarkılar adıyla yerini alan bu epik koleksiyon, sanatçının büyük ses getiren stadyum show'undan, efsaneleşen senfoni konserlerinden ve karantina dönemi şarkılarının ruhunu bambaşka bir dokunuş ile sunan canlı performanslarından seçilmiş en güçlü anları bir araya getiriyor.

Bu albüm, Hayko Cepkin'in sıra dışı müzikal evrenine dalıyor ve Cepkin'in canlı performanslarının yanı sıra ilk defa dinleyici ile buluşan stüdyo şarkılarının büyüleyici atmosferini deneyimlemek için eşsiz bir fırsat sunuyor.