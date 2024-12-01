Hayatı film olursa Murat Kekilli bakın hangi ismi kendisini canlandırmasını istedi?

Murat Kekilli, hayatı film olursa başrolde ‘Kıvanç Tatlıtuğ’un olmasını istedi. Kekilli, ‘Lens takar, kara gözlü, kara kaşlı olur. Michael Jackson bile bembeyaz öldü, Kıvanç neden beni oynamasın?’ dedi. Bakışlarının Yılmaz Güney’e benzetilmesiyle de dalga geçen Kekilli: ‘Adana bit pazarına gidin herkes böyle bakıyor!”

Bu Akşam Ölürüm, Eşek Gözlüm, Ver Bana Düşlerimi, Salını Salını gibi şarkılarla Anadolu Rock müziğinde unutulmaz isimler arasına girmeyi başaran Murat Kekilli, yıllar süren sessizliğinin ardından Akşam Yıldızı Yasemin İlan’a özel açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser veren Murat Kekilli “2 bine kişinin bilet alıp zaman ayırarak beni dinlemeye gelmesi, o sevgi seli beni çok duygulandırdı. Zaman zaman gözlerim doldu, ağlamamak için direndim. Z kuşağı da beni çok iyi tanıyor ve severek dinliyor” dedi. Adana’da pamuk ve karpuz tarlalarında çalışarak büyüdüğünü anlatan Murat Kekilli şunları anlattı: “Bit pazarından aldığım takım elbiseleri giyerdim. Benim şu anki halim, konumum, karakterim dahil her şeyim hak ettiğimden çok fazlası. Allah bana hayal edebileceğimden fazlasını nasip etti. Yaşadıklarıma, benim hayalim bile ulaşamaz. Bunun üç nedeni var: ‘çok çalışmam, pes etmemem ve anne baba duası almış olmam.’ Anne baba duası alan insanın sırtı yere gelmez.”



KENAN İMİRZALIOĞLU DA BENİ İYİ CANLANDIRIR

Murat Kekilli “Hayatınız film olsun ister misiniz?” sorusuna karşılık “Senaryosunu yazmak isteyen çok kişi çıktı da ben hayattayken olur mu bilmiyorum, hiç düşünmedim. Bana ne katkısı olur, özel hayatım özelde kalsın, sadece sanatımı içeren bir filme izin veririm” dedi. Film yapılırsa kendisini kimin canlandırabileceği sorusu karşısında “Kıvanç Tatlıtuğ” diyen Murat Kekilli “O da Adanalı ve bir yayında benim şarkılarımı dinlediğini söylemişti. Teklif gitse kabul edeceğini düşünüyorum. Lens takar, kara kaş kara gözlü olur. Sarışını esmere çevirip film yapanlar yok mu? Önemli olan oyunculuk. Elf var ya

Yüzüklerin Efendisi'nde sarışın değil ki o da. Zenciyi beyaz, siyahiyi sarışın yapabiliyorsunuz. Michael Jackson bile bembeyaz öldü yani. Kıvanç Tatlıtuğ neden beni canlandırmasın?” diye konuştu. Kenan İmirzalıoğlu’nun da kendisini iyi canlandırabileceğini dile getiren Murat Kekilli “Beni oynayabilir, çok iyi canlandırır kesinlikle. Hatta çok en güzel oynayanlardan birisi de o olur bence” dedi.

BİT PAZARINDA HERKES BÖYLE BAKIYOR

Murat Kekilli bir anısını şu sözlerle anlattı: “Geçmiş zamanlarda yönetmenin biri geldi dizi teklif etti, beni gaza getirmek için fotoğrafıma baktı ve “Şu bakışlar Yılmaz Güney'in bakışı biliyor musunuz? Ondan bu yana gelen en iyi bakış” dedi. Ben de baktım. “Lan Adana'da bit pazarında herkes böyle bakıyor. Benim gibi bakıyor oğlum. Bu bana özel bir şey değil ki” dedim. Adam da çok gülmüştü.”

VELİAHTIM YOK TAKLİTLERİM VAR

Murat Kekilli “Veliahtınız belli ki yok, taklidiniz var mı?’ şeklindeki soru üzerine “Taklit mi? Zaman zaman Murat Kekilli gibi söylüyor diyen arkadaşlarımız çıkıyor. Çıkmıyor değil. Hakikaten benim gibi söyleyenler var. Sağda solda görüyorum. Taklit edenler az değil, çok var. Ama tam sesime benzeyen var mı bilmiyorum. Hoşuma gitmiyor değil. Denizli'de, İzmir'de, Adana'da, Maraş'ta, Diyarbakır'da var görüyorum. Sahne yapıyorlar. Benden şarkılar söylüyorlar, benzeterek, esinlenerek çıkıyorlar sahneye” dedi.

TEPKİSİZ KALAN ÜNLÜLERDE İNSANLIK YOK

Murat Kekilli “Ortadoğu'daki acılar, Afrika'da, Uzakdoğu'da o Çin'deki, o Doğu Türkistan'daki acılar. Eğer canınızı acıtmıyorsa ben size nasıl insan diyeceğim? Olaylar karşısında bir insanın içi yanmıyorsa, soruna sırtını dönüyorsa, o kişiye insan diyemeyiz. Sanatçılar da toplumsal konularda sessiz kalmamalılar. Kalırlarsa o zaman ben onlara insan demem. Kusura bakmasınlar. Hiçbiriniz insan değilsiniz benim için eğer duyarsızsanız bu konuya. Sizler benim için ‘boş saat tik taklaması’ndan ibaret canlılarsınız. Hatta ağaca, hayvanlara, çevreye duyarlı olup da insanlara duyarsızsanız o da ikiyüzlülük ve riyakarlıktır artık. Kandıramazsınız” dedi.