Hayal Köseoğlu ilk sergisi için gün sayıyor

Başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, oyunculuğun yanı sıra şimdi de resim sanatındaki yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Son dönemlerde vaktinin büyük kısmını evinde tuval başında geçiren Köseoğlu, kendi internet sitesini açarak eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya başladı.



Resim yapmanın kendisi için adeta bir terapi olduğunu belirten Köseoğlu, “Resim yapmak beynimi en hızlı boşaltan şey. Hiçbir şey düşünmüyorum.

Hem sinir sistemimi sakinleştiriyor hem de sonuç odaklı olmaktan kurtarıyor beni.

Süreçten keyif almayı ve anda kalmayı hatırladım, çocukluğumdan beri ilk defa” diyerek bu alana olan tutkusu ve içsel dönüşümünü dile getirdi.



KENDİ SANAT SİTESİNİ AÇTI

Sanatçı, orijinal eserlerinin yanı sıra koleksiyonerler için limitli edisyonlar, ilgilenen sanatseverler içinse açık edisyonlar da hazırladığını açıkladı.



Kendi yarattığı eserlerle maddi kazanç sağlamanın bambaşka bir his olduğunu vurgulayan Köseoğlu, “İnsanın zihnini inanılmaz özgürleştiriyor” sözleriyle sanatın hayatındaki yerini özetledi.



Hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Hayal Köseoğlu, şimdilerde ilk sergisi için gün sayıyor.