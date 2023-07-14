Hassas ve reaktif ciltler için tam koruma ve bakım Rilastil laboratuvarlarınca geliştirildi

Cildimiz, güneş ışınları ve kirlilik gibi dış etkilere karşı ilk savunma kalkanımızdır. Cildin düzenli olarak nemlendirilmesi ve güneş ışınlarına karşı korunması gerekir. Özellikle hassas ve reaktif ciltler dış etkenlere karşı ekstra bakıma ihtiyaç duyarlar. Kızarıklık, yanma, kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösteren Reaktif cildin başlıca nedeni, hassaslığın yanı sıra sıcaklık değişiklerinde, temiz içerikli olmayan kozmetik ürün kullanımı ve hormonal değişiklikler neden olabilir.

HASSAS VE REAKTİF CİLT BAKIMI İÇİN RİLASTİL DIFESA SERİSİ

Rilastil, DIFESA Emollient Shooting Temizleyici krem formülüyle hassas ve reaktif cildinizi nazikçe temizler ve arındırır. 24 saate varan nem kalkanı ile koruma sağlarken, kızarıklık, yanma gibi cilt tepkilerini anında yatıştırır.

DIFESA Emollıent Soothıng Krem Temizleyici: 950 TL

Rilastil, DIFESA Sterile Krem nazik yapısı ve yatıştırıcı içeriyle, kozmetik kaynaklı hassasiyeti merkezine alır. Hassas, alerjik ve egzama oluşumuna yatkın ciltler için geliştirilirken, içeriğindeki Squalane ve Omega 3,6,9 ile cilt bariyerini güçlendirir ve korur.

DIFESA Sterile Krem: 1050 TL

Rilastil, DIFESA Emollient Soothing Göz Kremi en hassas cilt tabakasına sahip göz çevresi için geliştirilmiştir. İlk kullanımda, şişkin görünümü alırken, nemlendirir. Parfüm ve renklendirici içermeyen formülüyle hassas, alerjik ve egzama oluşumuna yatkın ciltler için kullanıma uygundur.

DIFESA Emollİent Soothing Göz Kremi: 1050 TL

Rilastil Acnestil Düzensiz Ciltler İçin Yüz Güneş Koruyucu Krem, özellikle ciltte akne, leke, kızarıklık gibi düzensizlikler yaşayan kişiler için formüle edilmiştir. Güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sağlarken, ciltteki düzensizlikleri dengelemeye yardımcı olmayı hedefler. Rilastil Acnestil Güneş Kremi, SPF 50 faktörüne sahip olduğu için güçlü bir koruma sağlar ve içerdiği Pro-DNA Complex antioksidan etkilidir.

Acnestil Düzensiz Ciltler İçin Yüz Güneş Koruyucu Krem:565.00 TL

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