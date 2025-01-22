Hasret giderdiler 22.01.2025 00:41 Yaklaşık 11 yıldır birlikte olan Şenay Gürler ve milli bilardocu Semih Saygıner, Nişantaşı City's'de görüntülendi. El ele poz veren çift, yemek yiyip, sinemaya gitti. Bir süre seyahatte olduğunu söyleyen Saygıner, sevgilisiyle uzun süre Nişantaşı'nda kalarak hasret giderdi. Çifti gören bir kişi, "Çok yakışıyorsunuz. Size nazar boncuğu lazım" diyerek, seslendi. Teşekkür eden oyuncu ve bilardocu, yemek için bir restorana geçti. Çift, tarzıyla da dikkat çekti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN