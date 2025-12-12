Harika Uygur’dan oyuncular için global başarı rehberi

CSA üyesi ve ödüllü cast direktörü Harika Uygur, dünya çapında tanınan oyuncu koçu Makis Gazis ile birlikte dikkat çekici bir masterclass etkinliğine imza atıyor.

Uluslararası arenada görünür olmak isteyen oyuncular için hazırlanan bu özel program, “Kendini Tanıtma ve Uluslararası Seçmelerde Görünürlük Sanatı” başlığıyla 16 Aralık Salı günü Atlas 1948 Sinemasında gerçekleştirilecek.

Dünya çapında tanınmak isteyen ancak bunun yolunu bilmeyen tüm oyuncular için bir ilk niteliği taşıyan etkinlikte, Makis Gazis kendi deneyimlerini ve uluslararası platformlarda başarıya ulaşmanın yöntemlerini aktaracak.

Harika Uygur ise oyuncuların seçme süreçlerinde nasıl parlayabileceklerine dair önemli bilgiler paylaşacak.

Sektörde fark yaratmak ve global arenada yer edinmek isteyen oyuncuların kaçırmaması gereken bu özel masterclass, sınırlı kontenjanla düzenleniyor.