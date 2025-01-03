Hande Yener yeni yılda Kıbrıs'ı yaktı geçti

2024 yılını arı gibi çalışarak geçiren Hande Yener, 2025’i karşılarken de sahnedeydi. Yılbaşı gecesine özel hazırladığı repertuvar ile diskografisinin en unutulmaz şarkılarını 2000 kişiyi aşkın Kıbrıslı sevenleri için seslendiren pop müziğin kraliçesi performansıyla adeta dudak uçuklattı. “Sopa, Romeo, Sebastian, Acele Etme” gibi şarkılarıyla tüm gece sevenlerini dansa ve eğlenceye doyuran Hande Yener bitmeyen enerjisi ve sahne şovları ile 2025’i festival tadında karşıladı.

HANDE YENER'DEN YENİ ŞARKI MÜJDESİ!



Sahne öncesinde basın mensupları ile sohbet eden Hande Yener, 2024 yılının oldukça yoğun geçtiğini ve konser şampiyonu olmaktan duyduğu mutluluk ve gururu dile getirdi. Kariyerinin 25. yılında olduğunu ifade eden Hande Yener, “Hem eski hem de yeni nesilden hayranlarım var. Hepsi iyi ki var, onları çok seviyorum. Yeni nesil sayesinde yeniden doğdum” dedi. Yener, yeni yılda çok özel bir single çıkaracağını ve klibinin de Tokyo’da çekildiğinin müjdesini verdi.

Marjinal sahne kostümleriyle her zaman çok konuşulan ve Türkiye’nin moda ikonları arasında gösterilen Hande Yener sıra dışı kostümüyle yine akılları baştan aldı. Upuzun renkli saçları, dikkat çeken makyajı ve gösterişli kostümü ile Hande Yener yine çok farklıydı. Sahne ışığı ve şarkılarıyla herkesi büyüleyen pop müziğin kraliçesi yeni yıla girerken "2024 yılı savaş dolu bir yıldı. 2025 merhamet ve barış dolu bir yıl olsun” diyerek tüm dünya için huzur diledi.