Hande Yener sokak hayvanlarına sahip çıktı

55 bin kişinin katılım gösterdiği mitingde, yasanın çıktığı ilk günden beri “katliama hayır” çağrısı yapan, aynı zamanda sosyal medya hesabından verdiği destekle, sokak hayvanlarının yuvalandırılması ve yardıma muhtaç hayvanların kurtarılması için bir çok paylaşım yapan Hande Yener’de katıldı. Mitingde Ajda Pekkan, Norm Ender, Seren Serengil, Sertap Erener, Sedef Avcı gibi ünlülerde hazır bulundu.



GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!



Hande Yener sokak hayvanlarının yaşam haklarına sahip çıkmak için katıldığı mitingde sahneye çıkarak “Sevdim Seni Bir Kere, Arkadaşım Eşek, ve Sopa” şarkılarını akustik olarak seslendirdi, ve hayvan sevgisinin çocukluğundan bu yana geldiğini anlatan bir destek konuşması yaptı. Gece boyunca oldukça duygusal olduğu gözlenen Hande Yener verdiği röportajda konuşmakta güçlük çekti ve gözyaşlarına hakim olamadı. Yasanın geri çekileceğine inandığını söyleyen Yener, “Biz bu acıyla yaşayamıyoruz, buna izin veremeyiz, bu bizim kültürümüz, biz kedilerle köpeklerle büyüdük” dedi.

İşkenceden kurtarılmış üç sokak kedisi ve iki köpeğini sahiplenen Başarılı sanatçı, kısa bir süre önce de Bartın’da hedef tahtası gibi kullanılıp av tüfeği ile vurulunca gözünü kaybeden ve burnunda delik oluşan sokak köpeği ‘Ateş’i Zonguldak’tan sahiplenmiş ve tüm tedavisini de üstlenmişti.