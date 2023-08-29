Hande Yener beş günde bakın kaç kilo verdi? Herkes şok oldu!

Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan isimlerde arasında yer alan Hande Yener, yoğun konser programıyla dikkat çekiyor. Sahne aldığı konserlerde tercih ettiği cesur elbiselerle gözleri üzerine çeken Hande Yener seslendirdiği şarkılarla adeta kulakların pasını siliyor.



Başarılı şarkılara imza atan ve her zaman formda vücudu ile beğeni toplayan Hande Yener son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde.

Hande Yener, üst üste verdiği 5 konserle yeni bir rekora imza attı. Bitlis, Muş, İzmir, Çınarcık ve İstanbul’da arka arkaya sahneye çıkan Yener, 4 bin km yol yaparak 80 bin kişiye ulaştı. Konserlerinde 5 ayrı kostüm giyen şarkıcı, toplam 9 saat sahnede kaldı. Hande Yener 5 günde 4 kilo kaybetti!