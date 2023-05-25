Hande Yener bakın nerede kampa girdi?

Ünlü şarkıcı Hande Yener, konserlere hazırlanmak için Kazdağları’nda 2 gün kampa girdi. İşte detaylar...

Hande Yener’in önünde 3 önemli büyük konseri var. 4 Haziran’da Almanya’da ‘Multi Summer Festival’da, 16 Haziran’da Beyoğlu Dorock XL’de Pride Partisi’nde ve 22 Haziran’da Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da sahneye çıkacak.


Şarkıcı bu büyük şovlara imza atacağı konserlere hazırlanmak için Kazdağları’nda 2 gün kampa girdi. Yoga ve meditasyonla enerji depolayan Yener oy kullanmak için İstanbul’a döndü. (Posta)

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Hande Yener

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