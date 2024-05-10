Hakan Sabancı ile evleneceği konuşulan Hande Erçel, müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla tatile çıktı!



Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın abisi Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'yla beraber Lizbon tatiline gitti.

Erçel'e cemiyet dünyasından ünlü isimler de eşlik etti. Dila Tarkan ve Sima Tarkan da Lizbon'daydı.