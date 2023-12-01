Hande Erçel Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nde!

Hande Erçel Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nde! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne (Red Sea International Film Festival) katıldı.

 

Cidde’de düzenlenen, Halle Berry, Michelle Williams, Sofia Vergara, Alessandra Ambrosio, Diane Kruger, Fatih Akın, Will Smith gibi dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği festivalde,

 

Hande Erçel onur konuğu olarak ilgi odağı oldu.

 

Güzelliği ve kıyafet seçimiyle de büyük beğeni toplayan Erçel, geceye Özgür Masur tasarımı göz kamaştırıcı bir kıyafetle yer aldı.

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