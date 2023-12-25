Hande Erçel dizisi bitince bakın ne yaptı? Hayranları çok şaşırdı! 25.12.2023 21:14 Hande Erçel dizisi bitince bakın ne yaptı? Hayranları çok şaşırdı! İşte detaylar... Hande Erçel, Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı 'Bambaşka Biri' dizisinden sonra imaj değişikliğine gitti. Oyuncu, dizinin final sahnesinden sonra tatile gitti. Erçel, daha sonra ise saçının rengini değiştirdi. Saç rengini turuncu yapan oyuncuya, kısa sürede binlerce mesaj geldi. Erçel, 15 dakika dolmadan 5 bin mesaj aldı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN