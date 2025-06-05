Hande Dönmez’den unutulmaz performans

Bodrum’un gözde turistik otellerinden Azka Otel, yeni turizm sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı.



Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle oteldeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaşırken, misafirler için düzenlenen özel etkinlikler de hız kesmeden devam ediyor.

Azka Otel’in geleneksel hale gelen canlı müzik etkinlikleri kapsamında dün akşam, sevilen sanatçı Hande Dönmez sahne aldı.



Güçlü sesi ve sahne performansıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Dönmez, repertuvarıyla büyük beğeni topladı.

Yaz sezonu boyunca birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam edeceklerini belirtti.