Hamile olduğu iddia edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar karnını paylaştı!

Hamile olduğu iddia edilen Samar Dadgar karnını paylaştı! İşte detaylar...

Özcan Deniz, geçtiğimiz ocak ayında İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile evlenmişti.


İkilinin evlendiği günden bu yana sürekli Dadgar'ın hamile olduğu haberleri medyaya yansımıştı.


Son olarak Dadgar'ın geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddia edilmiş ve çift sessiz kalmıştı.

Cannes'de olan ikili, Fransa gezisinden fotoğraflarını paylaşarak, Dadgar sadece karnını paylaşması dikkat çekti.


Tasarımcının karnının hafif çıkması takipçilerini heyacanlandırıp, "Acaba hamile mi?" sorusunu yeniden akıllara getirdi.

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