Hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat, bebeğine ne isim düşündü?

Zeynep Tuğçe Bayat, Nişantaşı City's'de bir çocuk giyim mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi.



Anne olmaya hazırlanan oyuncu, "Güzel gidiyor. Heyecanlıyım.

Hazırlıklar başladı.

Biraz bekliyorum. Çok erkenden bir şey almak istemiyorum" dedi.



Bayat, "Aşerdiniz mi?" sorusuna, "Cansel (Elçin) çok seviyor, 'Gecenin köründe bunları aradım' demeyi.



Öyle bir şey olmuyor. Bir kere çocukken yediğim şey aklıma gelmişti. Onu da bulamadık ama bir şey olmadı, sıkıntı yok.

Abartılacak bir şey değil" yanıtını verdi.



Erkek bebek bekleyen Bayat, "İsim bulamadık. Düşünüyoruz daha...

Yurt dışında telaffuz konusunda sorun yaşamayacak bir isim düşünüyorum ben...

Yabancı bir isim düşünmüyoruz açıkçası. Daha vakit var. Doğum Türkiye'de olacak" ifadelerini kullandı.



Eşinin heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, "Erkekle ilk başlarda anlayamadığını söylüyor ama Cansel heyecanlı..." dedi.