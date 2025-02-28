Haluk Levent filmde gençliğini oynayabilmek için bakın kaç kilo verdi? 28.02.2025 14:50 Haluk Levent filmde gençliğini oynayabilmek için bakın kaç kilo verdi? İşte detaylar... Haluk Levent, Kem Yapım prodüktörlüğünde Ben Haluk filminde gençliğini oynayabilmek için 7 kilo verdi. Film, Levent'in 2004 yılında Saros Körfezi'ne doğalgaz tesisi kurulmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiği 12 saatlik rekor konseri etrafında şekillenecek. Başlangıçta Yollarda Vururum Seni olarak planlanan filmin adı, daha sonra Ben Haluk olarak değiştirildi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN