Halil İbrahim Ceyhan ile aşk mı yaşıyor? Melisa Döngel gerçeği itiraf etti

Snob Magazin'in haberine göre; 'Kirli Sepeti' dizisinde oynayan Melisa Döngel, Nişantaşı'nda kardeşi Elif ile görüntülendi.

Rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile çıkan aşk iddialarına oyuncu, "Sevdiğim arkadaşım. Aramız iyi. İyi anlaşıyoruz.

Aşk yok arkadaşız şu an. Tabii her şeyi zaman gösterir ama arkadaşız. Birliktelik gibi bir şey söz konusu değil" dedi.



Döngel, "Dizimiz iyi gidiyor. Reytignler iyi" diye konuştu.



Oyunculuk istemediğini söyleyen Elif Dögel, "Biraz utangancım. Oyunculuk istemiyorum. Ablamla gurur duyuyorum" dedi.