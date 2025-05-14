Hakan Uysal Dubai çikolatasına özel şarkı çıkardı!

Son dönemde popüler olan Dubai çikolatasına şarkı yapan Hakan Uysal sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait Dubai Çikolata isimli eserini tüm dijital platformlarda yayınlandı. Alper Yıldırım'ın yönetmenliğini yaptığı şarkıya renkli görüntülerden oluşan bir de klip çekildi. Hakan Uysal, son dönemde popüler olan Dubai çikolatasına şarkı yaptı.



Sözü, müziği ve düzenlemesi Hakan Uysal’a ait Dubai Çikolata isimli şarkı tüm dijital platformlarda yayınlandı. Esere Alper Yıldırım’ın yönetmenliğini yaptığı renkli görüntülerden oluşan bir de klip çekildi.

Şarkıcı Hakan Uysal, yeni eseriyle ilgili şunları söyledi: "Küçük yaştan beri müzik sektöründeyim. Şu anki müzik piyasasına ve dinleyici kitlelerine bakarak yeni şarkılarımı gündeme dair farklılık yaratan şarkılar olmasını istiyorum ve ona göre söz müzik ve aranjelerini kendim yapıyorum. Son birkaç aydır Dubai çikolatası gündemde olunca bende gündemi takip ettiğim için hemen söz müzik ve aranjesini yaptığım Dubai Çikolata isimli single çalışmamı dijital platformlarda dinleyicilere sundum.

Yönetmenliğini Alper Yıldırım’ın yaptığı renkli görüntülerle dolu çok güzel bir şarkı ve klip oldu. Şu an da çok beğenilen şarkımız tüm hızıyla kitlelere ulaşmaya devam ediyor.”