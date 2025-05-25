Hakan Altun sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'tan sonra aldığı önlemi anlattı!

Hakan Altun sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'tan sonra aldığı önlemi anlattı! İşte detaylar...

Hakan Altun, Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de sahneye çıktı.

 

Konser öncesi soruları yanıtlayan Altun, 31 Mayıs’ta yeni şarkısının çıkacağının müjdesini verdi.

 

Kısa süre önce Hülya Avşar ile düet yaptığı Ahım Olsun şarkısı yayınlanan Altun, şarkıya olan ilgiden memnun olduğunu belirtti.

 

31 Mart’ta sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Volkan Konak’a olan üzüntüsünü de dile getiren sanatçı, acil durumlara karşı defibrilatör cihazını artık her konserde taşıdığını söyledi.


Konserine Telefon şarkısıyla başlayan Altun, "Darısı tüm bekarların başına, en başta da benim başıma. Yaş oldu 53, hala bekar bir şarkıcıyım” dedikten sonra ise Teklif Ediyorum şarkısını seslendirdi.

 

Sanatçı gece boyunca sevilen şarkıyla konuklarına müzik keyfi sundu.

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