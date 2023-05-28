Hakan Altun’la arabesk gece!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden yıldız isimleri ağırlayan Kuruçeşme Açıkhava, müzikseverleri önceki akşam arabesk müziğin prensi Hakan Altun ile buluşturdu. Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde hayranlarıyla bu sezon ilk kez bir araya gelen ünlü sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir gece armağan etti.

“KURUÇEŞME AÇIKHAVA BENİM İÇİN KONSER MABETİ ”

Hakan Altun, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi ve İstanbul’un eşsiz manzarasında vereceği Kuruçeşme Açıkhava konseri ile ilgili “Her zaman söylerim burası konser mabeti benim için… Bir yanda boğaz bir yanda sevdiğin sanatçı…İstanbul için harika bir hizmet.” dedi. Altun, 17 Haziran’da Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da gerçekleşecek olan “Deprem Bölgesine Yardım Gecesi” ne değindi. Bu anlamlı organizasyon hakkında “Canlı olarak yayınlanacak ve seyircili bir program olacak. Konsere gelen dostlarımızın aldığı biletler depremzedeler için toplanacak. Sevgili Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile güzel bir gece olacak.” sözlerine yer verdi.

“KUSURA BAKMAYIN BAĞIMLILIK YAPARIM!”

Güçlü sesi, yorumu, kendine has tarzı ve klasikleşen sayısız şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Hakan Altun, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde arabesk rüzgarları estirdi. Konserine ilk kez gelenlere “Kusura bakmayın bağımlılık yaparım!” sözleri ile seslenen Altun, yıllar geçmesine rağmen unutulmayan “Telefon” şarkısı ile konserine başladı. Binlerce kişinin telefonunun ışıklarını açarak yaptığı karşılamaya ünlü sanatçı, “Burada bulunan insanların ışığı her yeri aydınlatmaya yeter”sözleriyle karşılık verdi. Hakan Altun, gece boyunca en sevilen şarkılarını müzikseverlerden oluşan dev korosuyla birlikte söyledi. Parçalarıyla romantizmi doruklara çıkartan Altun, ara ara eğlencenin dozunu da arttırdı. Binlerce müziksever, Boğaz’ın ışıkları altında Hakan Altun’a eşlik ederek doyasıya dans etti. Müzik ziyafetini soluksuz dinleyen binlerce kişi, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde bir kez daha Hakan Altun’un unutulmaz şarkılarına doydu.