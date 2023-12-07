Hakan Altun’dan Yıldız Tilbe dokunuşlu yeni single

Unutulmaz aşk şarkılarının efsane sesi Hakan Altun’un yorumuyla, duygusal ve romantik şarkıların güçlü kalemi Yıldız Tilbe’nin sözleri buluşunca ikili, başa sarıp tekrar tekrar dinlenilecek bir esere imza attı. Bestesini Tarık İster’in, aranjörlüğünü ise Aydın Kara’nın üstlendiği “Saklanacağım” bir Hakan Altun klasiği olarak yerini almaya hazır…Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde çekilen klip ise şarkının ruhunu yansıtan tarafıyla müzik severlerin kalplerine hitap edecek.
Yeni single parçasıyla sevenlerine büyük bir sürpriz yapan Hakan Altun, “Saklanacağım” hakkında “Bir akşam Yıldız (Tilbe) aradı ve bana bir şarkı yolladı. Dinledim ve çok beğendim hayırlı uğurlu olsun dedim. Bu şarkı sana hediyemizdir, senin okumanı istiyoruz dediğinde çok duygulandım. Aldığım en anlamlı hediyelerden biri oldu gerçekten. “Saklanacağım” dinleyicilerimizle ortak hisleri paylaşacağımıza çok inandığım bir şarkı.” sözlerine yer verdi.
Hakan Altun’un duygusal rüzgârlar estireceği teklisi “Saklanacağım” 8 Aralık’tan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…
SAKLANACAĞIM
Kaç mevsimden geçti gönlüm
Neler neler gördü gözüm ömrüm
Şu vefasız dünyadaki her şeye küstüm
Her şeye küstüm küstüm
Aşık oldum ne oldu ki
Sevdi sıkıldı terketti
Önce kalbinden çıkardı
Sonra da hayatından
Aşk ölümsüz değil miydi?
Öyleyse biten şey neydi?
Yola gelinceye kadar uğraşacağım
Gelmiyorsa kendimi yormayacağım
Kırılan gönlümü onaracağım
Arasın aşk bulsun beni saklanacağım
Söz: Yıldız Tilbe
Müzik: Tarık İster
Düzenleme: Aydın Kara