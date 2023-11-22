Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadı mı? Aşk sorusuna bakın ne dedi?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Hafsanur Sancaktutan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Oyuncu, "Tatil planınız var mı?" sorusuna, "Yılbaşı için tatil planım var. 2024'e yurt dışında girmek istiyorum. Huzurlu ve yaşanabilir bir yıl istiyorum. Sağlık ve iç huzurumun da dengede olmasını istiyorum. 2024'ten umutluyum" dedi.

Senaryo okuduğunu belirten Sancaktutan, "İçime sinen bir iş olursa ekrana dönmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Oyuncu, "Son diziniz 'Ya Çok Seversen'in erken final yaptığını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "13 bölüm sürdü. Bizim için güzeldi. Yurt dışı satışı da güzeldi. Oyuncu ve ekip olarak her anlamda doyduk" yanıtını verdi.



Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin'in aşk iddiaları için "Maalesef" demesinin hatırlatılmasına Sancaktutan,



"Aramızda bir şey yok. Kerem biraz Avrupai konuştuğu için belki yanlış demek istemiştir. Öyle bir şey yok tamamen arkadaşız.

Kalbim boş" dedi.