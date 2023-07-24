Hafsanur Sancaktutan kendi jenerasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Hafsanur Sancaktutan, Vogue dergisi ile yaptığı çekimde hakkında bilinmeyenleri anlattı. Stilinin kalıplara sığmaya çalışmaktan çok uzakta olduğu yönünde ki soruya “Üstümde taşımayı istediğim, bir kıyafeti giydiğimde ‘İşte tam da böyle hissetmeliyim’ dediğim, trendleri takip edip kendime göre yorumladığım bir gardırobum var. Olmazsa olmazım diye bir şey yok benim için, ama tek başına bir anlam ifade etmeyen aksesuarları kombinime ekleyip başka bir enerji katmayı çok severim” dedi.

SEN OLDUN DİYE BİR DURUM YOK

Genç oyuncuların sektörde başarılı olduğunu söyleyen Sancaktutan, “Çok yetenekli meslektaşlarım var. Oyunculukta ‘tamam artık, sen oldun; burdan daha da ötesi yok’ gibi bir durum söz konusu değil... Yeni jenerasyon değişime açık ve sosyal kodlara, ezberlere meydan okuyor. Değişmeyen tek şey zaten değişim, değil mi?” diye konuştu.