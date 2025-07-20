Hadise'nin Kıbrıs'taki sahne tarzı!

Ünlü pop yıldızı Hadise, önceki akşam Kıbrıs’ın kurtuluş yıl dönümü kapsamında Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı.

Yaklaşık 1500 kişinin izlediği konser, tam anlamıyla görsel ve işitsel bir şölene dönüştü.

Sahnede enerjisi ve güzelliğiyle izleyenleri adeta büyüleyen Hadise, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Sahne performansı ve danslarıyla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, Kıbrıslı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Hadise, gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.