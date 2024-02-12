Hadise İstanbul konserinde seyirci rekoru kırdı

Sanatçının yeni yıldaki ilk İstanbul performansında tüm biletler konserden saatler önce tükendi. Ünlü sanatçı İstanbul konserine hazırladığı özel açılış videosu ile büyük alkış alırken "Her Şey Hadise, Hadise Her Şey" başlığı ile şarkılarını söylemeye başladı.

Hadise kendisini izlemeye gelen binlerce İstanbulluyu; "Hepiniz hoşgeldiniz. Sevilmek, sayılmak kadar güzel bir his yok bu dünyada. Ne mutu bana. İyiki geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız. İstanbul'da konser olunca dostlarım da geliyor. Zaten duygusal bir kadınım, onlar olunca başka bir his oluyor. Öyle bir mutluluk ve heyecan içindeyim. Bu gece hayatımda ilk kez sahneye çıkıyor gibi heyecanlıyım. İyiki varsınız, bu duyguları sadece sizlerle yaşıyorum." diyerek selamladı.

Feryat, Aşk Kaç Beden Giyer, Küçük Bir Yol, Hay Hay, Sıfır Tolerans gibi hitlerini İstanbul korosu ile birlikte söyleyen Hadise, aralıksız 2 saat sahnede kaldı.

Sanatçı, şarkıları, dans performansı ve özel tasarım kıyafetiyle seyircisinden tam not aldı.