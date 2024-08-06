Hadise, erişim engeli getirilen Instagram hakkında açıklama yaptı!

Hadise, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan bir kararla 4 gündür kapalı olan Instagram hakkında açıklama yaptı.



Şarkıcı, X (Twitter) üzerinden tepki gösterdi.



Hadise, "Yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydım ve hep karşı olacağım! Getirilen erişim yasağının kaldırılmasını diliyorum" dedi.