Hadise, erişim engeli getirilen Instagram hakkında açıklama yaptı! 06.08.2024 17:55 Hadise, erişim engeli getirilen Instagram hakkında açıklama yaptı! İşte detaylar... Hadise, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan bir kararla 4 gündür kapalı olan Instagram hakkında açıklama yaptı. Şarkıcı, X (Twitter) üzerinden tepki gösterdi. Hadise, "Yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydım ve hep karşı olacağım! Getirilen erişim yasağının kaldırılmasını diliyorum" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN