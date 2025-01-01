Hadise'den buruk yılbaşı!

Ünlü şarkıcı Hadise'den buruk yılbaşı! İşte detaylar...

Hadise, 2025 yılını Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de sahnede karşıladı.


Ünlü şarkıcı, gece saat 12’de hayranlarıyla birlikte geri sayım yaparak yeni yıla, "merhaba" dedi.


Her yılbaşı sahnede olmasına rağmen ailesini ihmal etmediğini belirten Hadise, bu yıl annesinin sağlık sorunları nedeniyle yanında olmadığını söyledi. Şarkıcı, “Annem her yılbaşı konserime mutlaka gelirdi.

 


Ancak bu sene biraz rahatsız olduğu için gelemedi. Sahneye çıkmadan önce fotoğrafımı gönderdim ve ‘Çıkabilirsin’ diyerek onayladı” şeklinde konuştu.

 

Gece boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Hadise,

 

Kıbrıslı hayranlarına unutulmaz bir yılbaşı eğlencesi yaşattı.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi