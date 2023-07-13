Güzelliğinize güzellik katacak ürünlerde kaçırılmayacak indirimler Prime Day'de

Amazon'un 2015 yılından bu yana her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel kaçırılmayacak indirimler ve fırsatlar sunan Prime Day'de, güzellik ve makyaj kategorisinde de kaçırılmayacak indirimler sunuluyor. Siz de 17 Temmuz'a kadar saç, cilt, epilasyon, parfüm, manikür ve pedikür ürünlerinin yanı sıra makyaj setleri, fırçaları ve aksesuarlarını çok uygun fiyatlarla Amazon.com.tr'de bulabilirsiniz.



Üstelik Amazon.com.tr, bu yılki Prime Day'de kuralları değiştirerek Prime üyelerine özel indirimlerin uygulandığı ürünleri, müşterilerinin geri bildirimlerine göre belirledi. Müşteri odaklılığıyla tanınan Amazon Türkiye, müşterilerin en çok önerdikleri indirimleri belirlemek için tanınmış influencer'lar ve yayınlardan oluşan Prime İndirim Avcıları'nı görevlendirdi. Prime İndirim Avcıları, Prime Day öncesinde takipçilerine ve okuyucularına ulaşarak müşterilerin en çok hangi ürünlerin indirime girmesinden heyecan duyacaklarını öğrenirken, 1 milyonun üzerinde indirim önerisi topladı. Prime Day'in başlamasıyla birlikte, Prime Fırsat Avcıları tarafından seçilen moda, kitap, ev aletleri ve daha birçok kategorinin yanı sıra ev ve yaşam kategorisinde de en çok önerilen ürün ve markalar Prime üyeleri için indirime girdi.



Güzellik ve makyaj kategorisindeki eşsiz indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.



Prime üyesi olmanın tam zamanı

Prime'a katılmak isteyen müşteriler www.amazon.com.tr/prime adresinden 30 gün boyunca ücretsiz deneme başlatabilirler. İşte Prime üyeliğin bazı avantajları:

Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri, sepet miktarına bakılmaksızın aynı gün, ertesi gün, iki gün ve randevulu teslimat seçeneklerinden yararlanabiliyor. Prime'a Özel Fırsatlar: Prime üyeleri sınırlı süre için geçerli olan indirimlere ve yalnızca Prime'a özel ek indirimlere erken erişim elde ediyor. Prime üyeleri ayrıca belirli ürünlerde 250 TL ve üzeri alışverişlerinde sepette yüzde 10 indirimden faydalanıyor. Prime Video: Amazon Prime üyeleri, Prime Video ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Rüyanda Görürsün” gibi ödüllü birçok Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'leri üzerinden Prime Video uygulaması aracılığıyla sınırsız bir şekilde erişebiliyor. Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Henüz Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/prime adresinden hemen üye olup Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabilirsiniz.





