Güzelliğine güzellik kattı

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan şarkıcı Esra Özmen, katıldığı davette imaj tazelemesiyle dikkat çekti.

Uzun ve hacimli saçları ve doğal makyajıyla bütün gözleri üzerinde toplayan Özmen’in yanında yeni imajını emanet ettiği Emine Çıray bulunuyordu.
Saçlarını uzun mu kısa mı kullanacağı konusunda kararsızlık yaşadığını belirten Özmen, “Emine Çıray bende yeri çok ayrı olan bir dostum. Ona kendimi teslim ettim. Mikro kaynak uygulaması yaparak uzun saçlarla beni bambaşka birine dönüştürdü” dedi.

Yeni imajı çok beğenilen şarkıcıya hayranları tarafından iltifat mesajları yağdı. Özmen’in paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi