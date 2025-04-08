Güzelliği hediye edin: 1944 PARIS ile Anneler Günü’ne özel ışıltı

Fransa’nın yenilikçi makyaj markası 1944 PARIS, “Güzellik bir haktır” mottosuyla her yaştan ve her cilt tonundan kadına kendini özgürce ifade edebileceği bir alan sunuyor. Türkiye'de kısa sürede güzellik tutkunlarının favorisi haline gelen marka, etkileyici ama konforlu makyaj deneyimini zarif dokunuşlarla yeniden tanımlıyor.

Anneler Günü için ideal olan 1944 PARIS ürünleri, cilt dostu ve yenilikçi formülleriyle dudaktan cilde, göz makyajından aydınlatmaya kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Özellikle öne çıkan Flash Éclat Concealer, annelerinizin yorgunluk izlerini tek sürüşte silerek, onlara ışıltılı ve taze bir görünüm kazandırıyor. Nemlendirici etkisi, orta kapatıcılığı ve 16 saate kadar kalıcılığı ile bu hafif yapılı kapatıcı, 5 farklı renk seçeneğiyle her kadının makyaj çantasında kendine yer buluyor.

1944 PARIS, sadece güzelliği değil, iyi hissetmeyi ve kendine değer vermeyi de vurgulayan bir duruşun temsilcisi. Çünkü güzellik sadece görünmek değil; hissetmek ve yaşamakla ilgilidir.

Bu Anneler Günü’nde annenize 1944 PARIS ile güzellik hakkını armağan edin.

1944 PARIS ürünlerine Medko Kozmetik güvencesiyle Türkiye’deki seçkin eczanelerden ulaşabilir;

www.medkokozmetik.com ve www.dermoeczanem.com adreslerinden online olarak temin edebilirsiniz.