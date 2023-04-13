Gurur Ve İlham Veren Kadınların Hikayesi “Yüz Akımız 100 Kadın” Kitabında Bir Araya Geldi
Yaşam mücadeleleri ve başarılarıyla birer kahramanlık öyküsü olan 100 girişimci kadının hikayeleri “Yüz Akımız 100 Kadın” kitabında okuyucusuna ışık tutuyor. Alanında başarılarıyla adından söz ettiren ve başarının sırrını çözen, ilham veren kadınların hikayelerinin anlatıldığı kitabın lansmanı önceki gün Baltalimanı Portaxe Shine’da gerçekleşti.
Ayla Erdim’in proje sahipliğini yaptığı “Yüz Akımız 100 Kadın”’ın sanat yönetmenliğini Banu Noyan yaptı. Zeliha Sunal ve Fazilet Patır’ın proje danışmanı olduğu kitap, yol gösterecek yaşam öyküleriyle pek çok insana ilham olacak.
"Yüz Akımız 100 Kadın"ın sanat yönetmeni Banu Noyan: "Bu kitapla gençlerimize korkmayın, haydi hayallerinizi gerçekleştirin ve güçlü olun mesajını verdik. Eserde de yüz ayrı dünyayı ve onların kahramanlık hikayalerini bir araraya getirerek okuyucularla buluşturduk." dedi.
Kitabın proje sahibi Ayla Erdim de duygularını: "Ülkemizin her yerinden başarılarını ispat etmiş ve rol model olmuş kadınlarımızın hikayelerini genç kadınlarımıza sen de yapabilirsin cesaretini vermek üzere yola çıktık. Ümitsiz olan gençlerimize de ilham kaynağı olabilmek için 100 kadınımızın hikayesini bu kitapta topladık." sözleriyle ifade etti.
Etkinlikte İstanbul Devlet Orkestrası Sanatçısı ve Seslendirme Oyuncusu Özlem Abacı, bu özel güne ithafen Cumhuriyetin 100. yılında Türk kadınına yazdığı 'Kadın' şarkısını ilham veren kadınlar için seslendirdi.
Toplumun her alanında çalışmalarını sürdüren başarılı kadınların bir araya geldiği kitaptaki her bir kadının öyküsünde başarısının tesadüf olmadığı anlatılıyor. Özellikle gençlere yol gösterecek olan yaşam öyküleri ve başarı modelleriyle ülkemizin yüz akı kadınlarından yola çıkan bu eser aynı zamanda tarihi belge niteliğinde.
Kitabın satışından elde edilen gelir Yaşam Boyu Paylaşım Derneği ve Tomurcuk Özel Çocuklar Kooperatifi’ne bağışlanacak.
‘YÜZ AKIMIZ 100 KADIN’ YAZARLARIMIZ
1. ASLI AKSOY
2. AHU KAHRAMAN YILDIRIM
3. ARZU PAKSOY ÇEKİRGE
4. ASLI DEDE
5. ASLI TANUĞUR SAMANCI
6. AV.DR.JÜLİDE IŞIL BAGATUR
7. AYLİN SATİN OLSUN
8. AYNUR ÇEŞMELİLER
9. AYSEL BİLGİN
10. AYSUN SÖKMEN
11. AYŞE AĞAÇ DAĞ
12. AYŞE KULİN
13. AYŞEGÜL ABACI
14. AYTEN ARDEL
15. BAHAR ERDİM HOBAN
16. BEDRİYE HÜLYA
17. BEGÜM ESRA AYTAN
18. BELGİN AKSOY
19. BERİL KOPARAL ERGÜN
20. BERRİN ARGUNHAN
21. BUKET AYDIN
22. BURCU KÖSEM
23. BURCU ÜZÜMCÜLER
24. BÜŞRA YAPICI
25. CAHİDE EREL
26. DC DR ŞENGÜL DEMİRAL
27. DOÇ DR .MİNE MUCUR
28. DOÇ.DR.AŞKIM NURDAN TÜMBEK TEKEOĞLU
29. DR BENAL TANRISEVER ŞİMŞEK
30. DR EBRU NURLUOĞLU
31. DR. GÜNET EROĞLU
32. ECEM TAŞIN
33. ELMAS ÖZLER
34. EMEL AKSOY GÜNDEMİR
35. EMİNE ÇINAR AKALIN
36. EMİNE ERDEM
37. FATMA AYDOĞDU
38. FAZİLET PATIR
39. FİGEN ÇAKMAK
40. FİLİZ AKKAŞ
41. GİZEM YASA
42. GÜLSER ÖZKAN
43. GÜLŞAH GÜRKAN
44. GÜN BİLGİN
45. HATİCE NESRİN TUNCER
46. İLKNUR GÜNTÜRKTÜN KALIPÇI
47. İLKNUR TERCAN
48. KADRİYE OLGAR
49. LALEHAN UYSAL
50. MEHTAP ŞENİZ ÇAHAN
51. MELİS BÜYÜKSAN
52. MELTEM KURTSAN
53. MERYEM SALMAN
54. MISRA ÖZ
55. MİNE EKİNCİ
56. MONİK İPEKEL
57. MUKADDER ÖZDEN
58. MUKADDES BAŞKAYA
59. MÜESSER KURT
60. MÜNTEHA ADALI
61. NARDANE KUŞÇU
62. NAZMİYE BAL
63. NEDRET GÜRDAL
64. NESLİHAN KUTLU MARAŞ
65. NUR GER
66. NURAN OĞUZ ÖZYILMAZ
67. NURAY TOPRAK
68. NURTEN ÖZTÜRK
69. ÖMÜR GEDİK
70. ÖZGE BULUT MARAŞLI
71. ÖZLEM ABACI
72. ÖZLEM MEKİK
73. PELİN ÇALIŞKANOĞLU EKŞİ
74. PROF DR LALE TOKGÖZOĞLU
75. PROF DR MERAL BEKSAÇ
76. PROF DR SIDDIKA SEMAHAT DEMİR
77. PROF DR. SEZA ÖZEN
78. PROF.DR. RANA SANYAL
79. PROF.DR. REZAN TOPALOĞLU
80. PROF.DR.FİLİZ KARAOSMANOĞLU
81. PROF.DR.MELAHAT DÖNMEZ KESİM
82. RABİA TEKİNCE
83. RENAN TAN TAVUKÇUOĞLU
84. SAADET SUYOLCUOĞLU
85. SEMRA ÇETİNKAYA
86. SEMRA DEMİRER
87. SEMRA İNCE
88. SEMRA SANİYE MERT
89. SERMİN CAKALIOĞLU
90. SEVDA TÜRKÜSEV
91. SEVGİNAR BAŞTEKİN
92. SEZEN SUNGUR SARAL
93. TUNA ARMAN
94. ÜLKÜ ÖZEREN
95. YASEMİN PİRİNÇÇİOĞLU
96. YILDIZ ALPAR
97. ZEHRA LEVENT DENİZASLANI
98. ZELİHA SUNAL
99. ZEYNEP ELBEYLİ
100. ZÜMRAN ÖMÜR