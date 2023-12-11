Gürbey İleri, 'Güneşi Beklerken Simitçi' filmi hakkında konuştu

Gürbey İleri, 'Güneşi Beklerken Simitçi' filmi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Oyuncu Gürbey İleri, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Oyuncu, 15 Aralık'ta vizyona girecek başrolünde yer aldığı 'Güneşi Beklerken Simitçi' filminin galası için alışverişe çıktı.

 

Proje hakkında konuşan İleri, "Simit satmak kadar doğal bir eylemi nasıl bir dramatik hikayeye dönüştüğünü izleyeceğiz. Gerçek bir hayat hikayesinden esinleniyor. Çekim sürecinde zorlandığımız sahneler oldu. Ekip uyumu iyi olduğu için kimse şikayet etmedi. Bu uyumu yakaladığımızdan dolayı güzel bir iş oldu. Galaya ailemle katılacağım" dedi.


Projenin galası pazartesi (bugün) günü yapılacak.

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