'Güneşi Söndürmem Gerek' 29 Mart'ta sinemalarda!

Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ile usta oyuncu Osman Alkaş'ın yer aldığı 'Güneşi Söndürmem Gerek’, 29 Mart'ta vizyona girecek.

Emre Gül’ün aynı adlı çok satan gençlik romanı serisinden sinemaya uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’, Sky Films ve ASC Films ortak yapımıyla beyazperdeye taşınıyor. Hikayesi ve karakteriyle gençleri peşinde sürükleyen romanın heyecanla beklenen filminden duygu dolu yeni teaser paylaşıldı. Umut (Serra Arıtürk) ve Kerem’in (Samet Kaan Kuyucu) romantik anların yer aldığı yeni teaserda, tüm imkansızlıklar içinde aşklarının peşinden gitmelerini görülüyor. Senaryosunu Doğukan Cantimur’un kaleme aldığı projenin, yönetmen koltuğunda Hande Türkel oturuyor. Ağustos ayında Kıbrıs’ta çekimleri tamamlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’te, hayatındaki en değerli varlığı sevgilisi Anıl'ı kaybeden Umut’un, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıp yüzleşmesi anlatılıyor.