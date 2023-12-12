'Güneşi Beklerken Simitçi' filminin galası yapıldı

RK Film Yapım'ın uygulayıcı yapımcılığını üstlendiği gazeteci-yazar Avni Özgürel'in gerçek bir hayat hikayesinden senaryosunu kaleme aldığı 'Güneşi Beklerken Simitçi' filminin galası, Torun Center Cinetecch sinemalarında gerçekleşti.

(Pertev Atasoy-Demet Budun- Avni -Ayfer Özgürel-Rahmi Kukul)

Sinema ve sanat dünyasının bir araya geldiği muhteşem galada, 12 Eylül sonrası suçu sadece simit satmak olan bir vatandaşın hüzün dolu hikâyesine izleyiciler ortak oldu.

(Ece Gökçen- İlke Al)

Tolga Güleç ve Gürbey İleri'nin başrollerini paylaştığı, Ece Gökçen, İlke Al, Emine Umar ve Bülent Alkış gibi isimlerin de yer aldığı filmin galasında tüm oyuncu kadrosu hazır bulundu.

(Film ekibi)

15 Aralık’ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan filmin kadın başrol oyuncuları gecede şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

(Tolga Güleç)

Gala öncesinde tüm oyuncu kadrosunun hazır bulunduğu davette, oyuncular basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

(Gürbey İleri)

FİLMİ İZLERKEN ÇOK AĞLADIM

Tolga Güleç, "Hikayemiz 80'li yılların 2 ay sonrasında geçiyor. Kasım ayında sokakta yanlışlıkla hapse atılan bir simitçinin hikâyesi. Ona cezaevinde sahip çıkıp abilik yaptım. Ben senaryomuzu kalem alan Avni Özgürel’in hayatını canlandırdım. Umarım başarılı olmuşuzdur. 80 olaylarını yaşamayan biri olarak çok zor bir karakteri oynadım. Bildiğimiz ve öğrenebildiğimiz kadarıyla canlandırmaya çalıştım. İzlediğimde filmi kendi filmim olmasına rağmen çok ağladım. İşin acısı filmin gerçek hikaye olması. Bizi üzen ve yoran kısmı bu zaten. Keşke yaşanmasaydı dediğimiz bir hikâye. Bunu sinemasal bir dille anlatmaya çalıştığımız için çok etkili olduğunu düşünüyorum. İnşallah yolu açık olur." dedi.

(Nergis Kumbasar)

İNSANLARIN KALPLERİNE DOKUNDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Gürbey İleri ise, “Bu filmdeki karakterimi hazırlarken, öncelikle onun duygusal derinliklerine inmeyi hedefledim. Gerçek bir hikayeden esinlenen bir rolü canlandırmak, o karakterin duygusal yükünü hissetmek açısından büyük bir sorumluluk taşıyor. Bu hikaye, insanlık ve adalet kavramları üzerinde derin izler bırakacak türden bir öyküydü. Gerçek hayattan uyarlanan hikayelerin insanların kalplerine dokunduğunu düşünüyorum. Bu filmde rol alarak onlarla birlikte bu heyecanı hissetme fırsatı buluyorum. İnşallah seyircilere de o dönemin toplumsal sorunlarını geçirebilmişizdir.” şeklinde konuştu.

BU PROJEDE YER ALMAKTAN GURUR DUYDUM

Ece Gökçen ise, "80’ler döneminde yaşanmış bir hikâyeyi konu alıyor. Bu yüzden daha anlamlı buluyorum. O dönemde masum bir simitçinin haksız yere yaşadıklarını görüyoruz. Ben oynadığım karakterde simitçinin nişanlısının duygularını aktarmaya çalıştım. Genel olarak dönem işlerini çok seviyorum. Çok istediğim bir işti zaten. Dahil olduğuma çok sevindim. Böyle anlamlı bir işte yer aldığım için kendi kaderim adına çok gurur duyuyorum." dedi.

(Avni Özgürel-Rahmi Kukul)

Galaya katılan Aslıhan Karalar ve Nergis Kumbasar, duygusal derinliklerle dolu filmin etkisinde kaldıkları gözlerden kaçmadı.

(Aslıhan Karalar)

Filmi izleyen tüm konukların ortak yorumu ise, filmi oldukça etkileyici ve dokunaklı buldukları yönünde oldu. Yönetmen koltuğunda Serkan Özarslan'ın yer aldığı film, 12 Eylül'ün hemen ardından yaşanan ve masum bir simitçinin dramatik hikayesine odaklanıyor. Suçu sadece simit satmak olan bir vatandaşın hayatını anlatırken, film aynı zamanda 12 Eylül sonrası gelişen olayları işlerken, 80'li yılların dönemine daha önce bakılmayan bir açıdan yaklaşıyor. Toplumsal yaşamın merkezinde dönemin insan öykülerini temel alarak gelişen bu film, toplumun içinde geçen derin bir hikayeyi seyirciyle buluşturmayı hedefliyor."