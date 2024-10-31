Günel Zeynalova'dan İbrahim Tatlıses itirafı!

Snob Magazin'in haberine göre; Günel Zeynalova, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Şarkıcı, "2 Kasım'da İbrahim Tatlıses ile beraber Yeni Gazino'dayız. 26 yıldır Türkiye'deyim. 26 yıl sonra sahne alacağız. Ayrı ayrı sahneye çıkacağız ama heyecanlıyım.

Eski günlerimi hatırladım. Çok güldüğümüz şeyler var. Çok arar beni... Her zaman baba olarak yanımda destek oluyor. Vefa borcum var" dedi.



Yeni projelerinden bahseden şarkıcı, "18 şarkı yaptım, albüm geliyor. Az kaldı. Sahnelere devam ediyorum" dedi. Zeynalova, "Birçok isim single çıkarıyor. 18 şarkı zor değil mi?" sorusuna, "Şu an dönem değişti.

Şarkılar ve tarzlar değişti. Bana da, 'Sen de mi değiştirsen tarzını?' diyorlar. Değiştirmelimiyim, bilmiyorum. 18 şarkıyı hafta hafta çıkaracağım. Eskiler değişmez, seviyorlar ve dinliyorlar. Reynmen ve Semicenk ile düet istiyorum. Teklif edeceğim" yanıtını verdi.



Zeynalova; Edis'in Alizade ile Eurovision'da Azerbaycan'ı temsil etmek istemesine, "Biz iki devlet bir milletiz. Dinimiz ve dilimiz bir. Çok güzel ve başarılı olur bence. Kazanırız. Edis kendi dalında çok başarılı" yanıtını verdi.



Zayıfladığı görülen şarkıcı, "45 kiloya düştüm" ifadelerini kullandı.