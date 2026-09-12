Gülşen: En sevdiğim yerdeyim

95. İEF Çim Konserleri’nde Gülşen Sahne Aldı95. İzmir Enternasyonal Fuarı altıncı gününde, Çim Konserleri’nde şarkıcı Gülşen sahne aldı.



İzmir’e ve İzmirlilere sevgisini dile getiren sanatçı, “En sevdiğim yerdeyim ve karşımda böyle bir güzellik var. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Bir gün gecikmeyle de olsa 9 Eylül’ü birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu ayrıca yaşıyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki İzmir var” dedi.

Gülşen, daha sonra İzmir Marşı’nı, alanı dolduran on binlerce izleyiciyle birlikte seslendirdi.