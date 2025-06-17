Gülşah Tanrıöver’den yaza enerjik

Yaptığı çalışmalarla müzikseverlerin beğenisini kazanan başarılı sanatçı Gülşah Tanrıöver, bu kez alışılmış tarzının dışına çıkarak dinleyicilerine sürpriz yapıyor. Dark’n Dark Müzik etiketiyle çok yakında yayınlanacak olan yeni şarkısında, reggaeton ritimlerini yöresel bir halk türküsüyle buluşturuyor; modern rap dokunuşlarıyla dikkat çekici bir sentez sunuyor.

Şarkının bazı bölümlerinde söz ve müziğe bizzat imza atan Tanrıöver, üretkenliğini bu projede de ortaya koyuyor. Şarkının düzenlemesi Can Demir tarafından yapılırken, müzik prodüksiyon süreci ise Ahmet Ulvar Tanrıöver imzası taşıyor. Tüm yayınlama, dağıtım ve klip çalışmaları Dark’n Dark Müzik tarafından üstlenildi.

Klibin çekimleri İstanbul’da, Honeybee Stüdyoları’nda gerçekleştirildi. Yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Enes Bilal Taşcı yer aldı. Renkli görselleri ve enerjik atmosferiyle klip, şarkının ruhunu birebir yansıtıyor.

Gülşah Tanrıöver’in bu yeni çalışması, yaz mevsiminin vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday!