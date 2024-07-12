Gülşah Tanrıöver’den turizmin kalbi Kapadokya’da muhteşem konser

Gülşah Tanrıöver kısa bir süre önce sözü ve müziği kendisine ait olan Deli Fırtına ve Tutsak isimli şarkılarından oluşan single çalışmalarını tüm dijital ortamlarda yayınlamış, sevenlerini ve takipçilerini heyecanlandırmıştı. Şuan ise Türkiye’nin en güzide mekânlarında konser ve festival etkinliklerine devam ediyor.

Akademisyen sanatçı Gülşah Tanrıöver geçtiğimiz gün turizmin kalbi Kapadokya'da sevenleri ile buluştu. Sanatçı sahnede 2 saat boyunca kalarak büyüleyici, eşsiz performansı ve repertuarı ile sevenlerine muhteşem bir konser verdi. Sahnede Yeni Türkiye Yüzyılında üretenlerin ayakta kalacağını ve tüketenlere ilham kaynağı olacağını vurgulayan Tanrıöver ; insanların kalemi ve kağıdı yanlarından özellikle eksik etmemelerini istedi.