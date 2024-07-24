Gülper Özdemir: Hiç tanımadığım erkek bir anda sarıldı! Polis çağıracağım

Oyuncu Gülper Özdemir, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Oyuncu, tarzı ve takılarıyla dikkat çekti.



Asya tatiline gittiğini belirten Özdemir, "Tayland, Endonezya ve Kamboçya'ya gittim. Bir ay sürdü. Genelde lüks yerlerde kalmıyorum. Sırt çantamı alıp, kamp yapıyorum" dedi.

Tatilde başına geldiklerini anlatan Özdemir, "Afrika Cape Town'da 1-2 ay kaldım. Telefonu elinde tutamazsın çalabiliyorlar. Hiç tanımadığın erkek bir anda sarıldı. 'Polis çağıracağım' dediğimde gitti.

O an ne yapacağımı şaşırdım. Dünyanın her yerinde olabiliyor" diye konuştu.



Başrolünde yer aldığı 'Zafer Rengi' filminin Netflix'te yayınlanmasına oyuncu, "Ülkemin ne mücadele altında savaştığını görüyoruz. Bir direniş filmi. Takım olarak bakmayın filme. Birleştirici gücü görüyoruz filmde...



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı bir taraftan görüyoruz.

Kadınlara ne kadar çok değer verdiğini görüyoruz. İlk sinema filmim olduğu için manevi değeri yüksek" açıklamasını yaptı.

Sörf tutkusu olan Özdemir, "İki ay önce başladım. Denizden korkuyordum aslında...

O şekilde deniz korkumu yenmek istedim" açıklamasını yaptı.

Oyuncu, hiçbir yerinde estetik olmadığını belirtti.