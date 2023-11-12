Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'na olan özlemini dile getirdi

Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'na olan özlemini dile getirdi

Oyuncu Gülenay Kalkan, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 

2019 yılında 68 yaşındayken hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu için sanatçı, "Erken gitti. Keşke biraz daha yaşasaydı. Gerçekten çok özledim. Halen burnumun direği sızlıyor. Bizim yarım kalan bir şeyimiz olmadı... Planladığımız her şeyi yaptık. Güzel bir hayat yaşadık. Birçok yere gittik" dedi.

 

ARKADAŞLARIMLA DOLAŞIYORUM

Ünlüoğlu'nu kaybettikten sonra arkadaşlarıyla gezdiğini belirten Kalkan, "Bende onsuz arkadaşlarımla dolaşıyorum. Yurt dışı tatiline gidiyorum. Ben burada dolaşıyorum o da oralarda dolaşıyordur" diye konuştu.

 

"Ocak ayında  projem var" diyen oyuncu, "Birkaç gideceğim yer var. Projem olmadığı için bu süreçte geziyorum" dedi.  

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi