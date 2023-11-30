Gülden Karaböcek: Yakında bizler de gideriz

Sanatçı konserinde Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Sen Evlisin, Ben Olmalıydım gibi unutulmaz bestelerini seslendirdi. Konserin ilk yarısında siyah ve gri renklerden oluşan kostüm giyen sanatçı, ikinci yarıda pembe renk kostüm tercih etti.

"DİLEK TAŞI" BESTESİNİ İKİ KEZ SESLENDİRDİ

Dilek Taşı sinema filminin ardından Dilek Taşı dizisi ile yeniden popüler olan 'Dilek Taşı' bestesini yoğun istek üzerine iki kez okuyan Gülden Karaböcek; "Sene 1978, Dilek Taşı hayatımın dönüm noktasıdır. Hulki Saner'in isteğiyle bu besteyi film için yaptım. Ve de çok sevildi, 45 yıldır her konserimde birkaç kez okuturlar bana" dedi. Karaböcek, kansere yenik düşen şarkının güftekârı Ali Tekintüre'yi de sahnede anarak alkış istedi.

Sanatçı stadlara marş olan 'Sürünüyorum' bestesini seslendirdikten sonra, "Bizlerde eski yaşlarda değiliz. Yakında gideriz." diyerek duygusal bir konuşma yaptı. Sanatçı konser bitiminde hayranlarıyla tofoğraf çektirerek albümlerini imzaladı.

"GAZZE'DE UKRAYNA'DA SAVAŞ OLMASIN, ÇOCUKLAR ÖLMESİN"

Gülden Karaböcek konser bitiminde yaptığı açıklamada; "Halk konserlerini çok seviyorum. Bizi bir araya getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. 2024 yılı dilerim savaşsız olur, ölüm olmasın, çocuklar ölmesin!. Gazze de Ukrayna da savaş olmasın barış olsun. Ben sadece dilek dileyebilirim, elimizden başka bir şey gelmiyor." dedi.