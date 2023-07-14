Gülden Budak’tan tam bir aşk şarkısı

“Mamacita” adlı enerji dolu yaz şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Gülden Budak, öncesinde çıkan ve yine söz ve müziği kendisine ait olan “Sadece” adlı şarkısının sosyal medya videolarında gündeme gelmesiyle birlikte çifte mutluluk yaşıyor.

Kendi şarkılarını yapan ve yayınlanmayı bekleyen yaklaşık 200 şarkısı bulunan Gülden Budak, başka isimlere de vereceği şarkılar sonrasında ilerleyen zamanlarda Türkiye’nin sevilen söz ve bestecilerinden biri olmaya aday.

Gülden Budak “Mamacita” ve “Sadece” şarkıları için, “genellikle iyi şarkılar dinledikçe sevilir ve hayatınızdaki ömrü daha uzun olur” diyor ve kısa zamanda şarkılarının herkese ulaşmasını hedefliyor. 

“Sadece” adlı şarkısına Elif Demiralp yönetmenliğinde çekilen duygusal ve sanatsal klipte Gülden Budak güçlü sesi ve duru güzelliği ve beğeni topluyor.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi