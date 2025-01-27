Gülben Ergen savcılığa çağrıldı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen savcılığa çağırıldı. İşte detaylar...

Gülben Ergen, konunun 2 yaşında hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili attığı tweet yüzünden savcılığıa çağrıldı.

 

Şarkıcı, "Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım.
2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla Bebek. Hakkımda şikayet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!" dedi.


Ergen, "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek. Süt kokan bebek. Altı bezli bebek. Sesi çıkmayan bebek" demişti.


Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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