Gülben Ergen savcılığa çağrıldı

Gülben Ergen, konunun 2 yaşında hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili attığı tweet yüzünden savcılığıa çağrıldı.

Şarkıcı, "Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım.

2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla Bebek. Hakkımda şikayet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!" dedi.



Ergen, "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek. Süt kokan bebek. Altı bezli bebek. Sesi çıkmayan bebek" demişti.



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.