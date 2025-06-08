Gülben Ergen sahne kostümüyle ilgili, "Size Japonya'nın Sakura bahçelerini getirdim!" dedi

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülben Ergen, Kurban Bayramı’nın ilk günü Kıbrıs Limak Otel’de sahne aldı.



Güzelliği, enerjisi ve repertuvarıyla unutulmaz bir geceye imza atan Gülben Ergen, sahneye özel tasarlanmış çiçekli elbisesiyle adeta görsel bir şölen sundu.

Sahne kostümüyle ilgili olarak “Size Japonya'nın Sakura bahçelerini getirdim!” diyen Ergen, zarif elbisesiyle büyük beğeni topladı. Şıklığıyla göz dolduran bu özel kıyafet, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyor.

Bayram coşkusunu sahneye taşıyan Ergen, sevilen şarkılarıyla izleyenlere bayramın en renkli gecelerinden birini yaşattı.

Sanatçı, bayram maratonuna hız kesmeden devam ediyor; bu akşam da Antalya’da sahne alarak hayranlarıyla buluşacak.

Gülben Ergen, enerjisi, sahne hâkimiyeti ve zarafetiyle yine izleyenlerden tam not aldı.